Fenerbahçe’de Szymanski şoku: Yırtık tespit edildi, derbi için alarm verildi

Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana orta sahadaki önemli parçalarından biri olan Sebastian Szymanski’den kötü haber geldi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Polonya’nın Hollanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11’de başlayan 25 yaşındaki oyun kurucu, maçın henüz 13. dakikasında sakatlığı nedeniyle kenara gelmişti.

Karşılaşmanın ardından Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, yıldız futbolcunun Malta karşısında kesin olarak forma giyemeyeceğini açıklayarak endişeleri artırmıştı.

Hürriyet’in haberine göre yapılan ilk tetkiklerde Szymanski’nin adduktor kasında yırtık tespit edildi ve oyuncu milli takım kampından çıkarıldı. Bugün çekilecek MR görüntüleriyle sakatlığın boyutu netleşecek.

GÖZLER MR RAPORUNDA

Fenerbahçe cephesinde ise kritik soru aynı: Szymanski 1 Aralık’taki Galatasaray derbisine yetişecek mi? Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun durumuna göre sonraki adımı belirleyecek.

Polonyalı yıldızın, Süper Lig’de Rizespor ve Avrupa Ligi’nde Ferencváros karşılaşmalarında kesin olarak görev yapamayacağı öğrenildi. Bu sezon 20 resmi maçta süre alan Szymanski, 2 gol ve 2 asistle takımına doğrudan katkı vermişti. Fenerbahçe için orta sahadaki yaratıcı güç eksilirken gözler bugün çıkacak MR raporuna çevrildi.