Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hız kazandı: Listede kimler var?

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi ve son haftalarda yaşanan puan kayıpları, teknik direktör konusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından görevine son verilen Domenico Tedesco’nun yerine kimin getirileceği belirsizliğini koruyor.

6-7 Haziran’da yapılması planlanan seçim öncesinde başkan adaylarının teknik direktör adayları da netleşmeye başladı.

Adaylığını açıklayan Hakan Safi ve Barış Göktürk ile kısa süre içinde resmi açıklama yapması beklenen Mehmet Ali Aydınlar’ın farklı isimlerle temas halinde olduğu ifade ediliyor.

AYDINLAR, KLOPP'LA GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

İddialara göre Aydınlar’ın listesinde dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp yer alıyor. Ancak Alman çalıştırıcının önceliğinin milli takım kariyeri olduğu ve bu ihtimalin düşük görüldüğü belirtildi.

Aydınlar’ın ayrıca son dönemde Brezilya’da dikkat çeken performansıyla öne çıkan Filipe Luis ile de ilgilendiği öne sürülüyor.

Diğer yandan Hakan Safi’nin listesindeki isimlerden birinin Sebastian Hoeness olduğu ve Alman teknik adamla temas kurulduğu iddia edildi.

GLASNER DE LİSTEDE

Başkanlığa aday olma ihtimali bulunan Aziz Yıldırım’ın ise teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman’ı düşündüğü konuşuluyor.

Kulübün ayrıca sezon sonunda Crystal Palace’tan ayrılması beklenen Oliver Glasner ile de ilgilendiği ifade edildi.

Seçim süreciyle birlikte teknik direktör tercihlerinin netleşmesi beklenirken, sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonun planlaması büyük ölçüde yönetim değişimine bağlı olacak.