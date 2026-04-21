Fenerbahçe’de yolsuzluk iddiası

Fenerbahçe’de kulüp içi denetim sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli kulüpte görev yapan üst düzey bir profesyonelin ciddi bir yolsuzluğu tespit edildi.

İddiaya göre söz konusu durum yaklaşık 1,5 ay önce kulüp başkanına iletildi. Bu süreçte başkanın, ortaya atılan iddiaların belgelerle desteklenmesini istediği belirtildi.

DETAYLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Bunun üzerine devreye giren iç denetim biriminin inceleme başlattığı ve yaklaşık 15 gün önce hazırlanan raporu yönetime sunduğu ifade edildi. Söz konusu raporun halen başkanın önünde olduğu ve detaylarının değerlendirildiği aktarıldı.

İddialarda yer alan bir diğer önemli unsur ise kulübün bu süreçte ciddi bir maddi kayıp yaşadığı yönünde.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE KULÜBE GİRMİŞ

Konuya ilişkin yönetim içinde bir toplantı gerçekleştirildiği, ancak başkanın nasıl bir adım atacağına dair henüz net bir karar alınmadığı öne sürüldü.

Söz konusu kişinin, Ali Koç döneminde kulübe dahil olduğu ve uzun süredir görev yaptığı da iddialar arasında.