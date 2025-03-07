Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü açıklaması

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.”