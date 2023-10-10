Fenerbahçe’den ceza açıklaması: "Ortaya konan bu tutum bizim için şaşırtıcı olmamıştır"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasına yönelik sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, "Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır. Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir" ifadeleri yer aldı.



TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulüp, bu kararla ilgili akşam saatlerinde açıklama yayımladı. Türk futbolunda ana gündemin hakemlerin yönetimleri olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından; “Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç’un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklaması yapılmıştır. Kulübümüz tarafından bu karar ile ilgili başvuruların yapılacağını vurgularken; Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak,

haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksi ile hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz.

Türk futbolunda ana odak ve gündem; futbolun içerisinde bulunduğu durum, hakemlerin, adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır. Türk futbolunun yegâne ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır! Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır. Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir."