Fenerbahçe’den çok branşlı üstünlük: Galatasaray’a karşı 17 maçta 14 galibiyet

Fenerbahçe, 2025-26 sezonunda ezeli rakibi Galatasaray karşısında farklı branşlarda elde ettiği sonuçlarla öne çıktı.

Sarı-lacivertli kulüp, futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere üç ana branşta oynanan toplam 17 karşılaşmada 14 galibiyet alırken, rakibine 2 yenilgi ve 1 beraberlik bıraktı.

Bu süreçte elde edilen sonuçların yanı sıra Fenerbahçe’nin kupa performansı da dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde 4 farklı kupayı müzesine götürdü.

SON OLARAK EUROLEAGUE'DE YENDİ

Son olarak Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray’ı 68-55 mağlup eden Fenerbahçe, organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda sezon boyunca oynanan 7 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası’nda da ipi göğüsledi. Sarı-lacivertliler, bu alanda rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu.

Futbolda da iki takım arasında oynanan Süper Kupa mücadelesini 2-0 kazanan Fenerbahçe, sezonun önemli karşılaşmalarından birinde daha galip gelmeyi başardı. Kadın futbolunda ise sarı-lacivertli ekip, sezonu zirvede tamamlama yolunda ilerliyor.

KUPA SAYISINDA ÜSTÜN

Öte yandan kadın basketbolunda Türk takımlarının genel kupa sayıları da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Türkiye’yi temsil eden kulüpler, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 117 kupa kazandı. Bu alanda Fenerbahçe tek başına 54 kupayla öne çıkarken, diğer kulüplerin toplam kupa sayısı 63’te kaldı.

Fenerbahçe, bu sezonu da toplam 4 kupayla kapatarak çok branşlı başarısını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip ile Galatasaray arasındaki rekabette gözler şimdi hafta sonu oynanacak yeni derbiye çevrildi.