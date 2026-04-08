Fenerbahçe’den deplasman bileti hamlesi

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Fenerbahçe, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak deplasman karşılaşması öncesinde taraftarlarını sevindiren bir adım attı.

Sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribünü bilet fiyatlarının 3.838 TL olarak belirlenmesine rağmen, bu bedelin önemli bir kısmını sübvanse ederek taraftarların maça daha kolay erişimini sağlamayı hedefledi. Yapılan düzenlemeye göre taraftarlar, bilet başına yalnızca 1.500 TL ödeme yapacak.

BAŞVURU KULÜP SİTESİNDEN YAPILACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasman tribünü için bilet talep toplama süreci 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla başladı. Taraftarlar, taleplerini aynı gün saat 18.00’e kadar kulübün resmi internet sitesi üzerinden iletebilecek.

Başvuruların yalnızca kişiye özel olarak yapılabileceği belirtilirken, üçüncü kişiler adına gerçekleştirilen taleplerin geçersiz sayılacağı vurgulandı. Başvurusu onaylanan taraftarlara ödeme işlemleri için özel bağlantı SMS veya e-posta yoluyla gönderilecek.

Öte yandan, bilet tanımlaması yapılabilmesi için taraftarların geçerli e-bilet süresine sahip olmaları ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kart kullanmaları zorunlu olacak. Rakip takım logolu kart sahiplerine bilet ataması yapılmayacağı da ifade edildi.

Talep sayısının ayrılan kontenjanı aşması durumunda ise başvuruların kontenjan dahilinde değerlendirileceği bildirildi.