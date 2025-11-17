Fenerbahçe’den dev operasyon: Sadettin Saran’ın listesinde dört dünya yıldızı var

Süper Lig’de uzun yıllardır süren şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe’de, ara transfer dönemi için çalışmalar aylar öncesinden başladı. Galatasaray’la puan farkını 1’e indiren sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, ‘kritik ara dönem’ için kulübün tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Teknik heyetten raporları alan Saran ve ekibi, Ekim ayının ortasından itibaren transfer piyasasında yoğun bir mesai yürütüyor. Amaç, hem kadrodaki eksik bölgeleri kapatmak hem de takımı ikinci yarı için bir üst seviyeye taşımak. Üç bölgeye nokta atışı yapılacak: Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında mutlaka üç bölgeye takviye planlıyor: Stoper, sol bek, forvet.

Bu doğrultuda yalnızca maliyet-performans dengesi yüksek oyuncular değil, aynı zamanda takıma direkt katkı verecek, liderlik vasfı taşıyan isimler hedefleniyor. Ayrıca Dünya Kupası’nda yer almak isteyen ancak kulüplerinde yeterli süre bulamayan futbolcular da yakın markaja alınmış durumda.

LİSTENİN TEPESİNDEKİ İSİM: DAVID ALABA

Sadettin Saran’ın hazırladığı dört kişilik transfer listesinin ilk sırasında David Alaba var. Kariyerine 37 kupa sığdıran ve hem savunmanın göbeğinde hem de sol bekte görev yapabilen yıldız oyuncunun Real Madrid’le sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, transfer ihtimalini Fenerbahçe açısından ciddi şekilde güçlendiriyor.

Alaba’nın hem tecrübesi hem çok yönlülüğü, savunmadaki istikrarı arayan sarı-lacivertliler için ideal profil olarak görülüyor.

DEPAY, LEWANDOWSKİ VE SÖRLOTH DA RADAR ALTINDA

Fenerbahçe’nin listesinde yalnızca Alaba yok. Yönetim, hücum hattı için de yüksek profilli isimlerle temas halinde.

Memphis Depay: Çevikliği, gol becerisi ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Robert Lewandowski: Tarihin en büyük golcülerinden biri. Dünya Kupası’na formda gitmek isteyen oyuncular arasında olması nedeniyle gündeme alındı.

Alexander Sörloth: Türkiye’de bıraktığı etkinin hâlâ hatırlandığı Norveçli forvet, Fenerbahçe’nin güçlü adaylarından biri. Bu dört isim, Saran yönetiminin ara transfer dönemi için hazırladığı “yüksek kalibreli” planın omurgasını oluşturuyor.