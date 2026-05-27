Fenerbahçe’den Euroleague’e organizasyon tepkisi
Fenerbahçe, 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina’da düzenlenen Euroleague Dörtlü Final organizasyonunda yaşanan aksaklıklarla ilgili resmi girişim başlattı.
Kulübün açıklamasında, özellikle yarı final karşılaşması öncesi ve sırasında taraftarların ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, biletleme süreçlerinde yaşanan operasyonel problemler ile oturma düzenindeki aksaklıkların Euroleague yönetimine iletildiği aktarıldı.
KAYIT ALTINA ALINDI
Açıklamada, sporcuların ve teknik ekibin ailelerini de etkileyen organizasyon eksikliklerinin detaylı şekilde kayıt altına alındığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan sorunlara ilişkin kapsamlı açıklama ve somut geri dönüş beklentisini Euroleague yetkililerine ilettiğini duyururken, taraftar haklarının korunması ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.