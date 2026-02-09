Fenerbahçe’den ilk yarıda şov: Kadıköy’de üç gollü galibiyet

Süper Lig’de sahasında etkili bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında maçın daha ilk yarısında fişi çekti ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

VAR incelemesiyle kazanılan penaltıda Anderson Talisca’nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, Asensio’nun oyun aklı ve Kerem Aktürkoğlu’nun bitiriciliğiyle farkı kısa sürede açtı.

FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0.

33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Gençlerbirliği, 55'inci dakikada Sekou Koita'nın attığı golle farkı ikiye indirse de Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.