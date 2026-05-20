Fenerbahçe’den kaleye dev hamle

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kaleci transferine ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig’in son haftalarında yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştirilen Ederson ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, sarı-lacivertlilerin gündemine dünya çapında bir isim geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’de başkan adaylarının kaleci transferindeki öncelikli hedefi, Jan Oblak oldu.

MAAŞI 10 MİLYON EURO

Haberde, Bayern Münih ve Inter Milan’ın da Sloven kaleciyle ilgilendiği ancak oyuncunun yıllık yaklaşık 10 milyon euroluk maaşı nedeniyle transferin zorlaştığı belirtildi.

Yeniden yapılanma sürecine girmesi beklenen Atletico Madrid’in, takımın önemli isimlerinden Antoine Griezmann ve Koke ile birlikte Oblak’ın ayrılığına da sıcak baktığı aktarıldı.

Atletico Madrid’de ikinci kaptanlık görevini üstlenen deneyimli file bekçisinin, güçlü bir sportif proje sunulması halinde Fenerbahçe seçeneğini değerlendirebileceği öne sürüldü.

6 DEFA YILIN KALECİSİ SEÇİLDİ

33 yaşındaki Jan Oblak, İspanya La Liga’da altı kez sezonun en iyi kalecisi seçilerek önemli bir rekora imza atmıştı. Sloven eldiven, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 43 maçta 55 gol yerken, 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.