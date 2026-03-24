Fenerbahçe’den “manipülasyon” açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Fenerbahçe Kulübü, son dönemde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan iddialar ve paylaşımlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli yönetim, “organize manipülasyon” ve “asılsız suçlamalar” olarak nitelendirdiği içeriklere karşı hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

“SUÇ DUYURULARI YAPILMAYA BAŞLANDI”

Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında sistematik biçimde yayıldığı belirtilen yalan ve çarpıtılmış bilgilere karşı harekete geçildiği vurgulandı. Bu kapsamda, ilgili kişi ve hesaplar hakkında suç duyurularında bulunulmaya başlandığı ifade edildi. Yönetim, kulübe zarar verdiği değerlendirilen kişi ve gruplarla ilgili sürecin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

“ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ, MANİPÜLASYONA DEĞİL”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, sportif anlamda alınan kararların eleştirilebileceğini kabul ettiklerini belirtirken, taraftar ve kongre üyelerinden gelen samimi eleştirilerin kendileri için değer taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, son dönemde alınan saha sonuçlarının yarattığı olumsuz tablonun farkında olunduğu ve bunun sorumluluğunun üstlenildiği de kaydedildi.

Kulüp, kimliği belirsiz hesaplar üzerinden yayılan ve belirli merkezlerden organize edildiği öne sürülen içeriklerin, çeşitli yayın organları aracılığıyla kamuoyuna taşındığını savundu. Bu durumun Fenerbahçe için “sağlıksız ve zarar verici bir atmosfer” oluşturduğu ifade edildi.

“GÜNDEMİ CAMİA BELİRLER”

Açıklamada, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerinin kulüp içinde karşılık bulmayacağı vurgulanırken, Fenerbahçe’nin gündeminin dışarıdan oluşturulan algılarla değil, kulübün gerçekleri ve camianın iradesiyle belirleneceği belirtildi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, gündeme dair tüm başlıkların nisan ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda kapsamlı şekilde ele alınacağını duyurdu.