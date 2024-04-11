Fenerbahçe’den Motley ve Sertaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko son oynadıkları A. Efes maçında sakatlık yaşayan Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı’nın tedavilerine başlandığını duyurdu.



Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley’de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı’da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Yarın oynanacak Olimpiakos maçı öncesinde Johnathan Motley’in tedavisi İstanbul’da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir" denildi.