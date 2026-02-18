Fenerbahçe’den Robert Lewandowski hamlesi

Tüm kulvarlarda yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan yeni sezonun transfer planlamasına hız verdi.

Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getirecek hamleler yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Uzun süredir santrfor bölgesinde istikrar arayışında olan Fenerbahçe’nin gündemine bu kez dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri geldi.

NETLİK KAZANMADI

İspanyol basınından AS’ta yer alan habere göre, Robert Lewandowski’nin Barcelona’daki geleceği netlik kazanmış değil.

Haberde, Polonyalı yıldızın durumunun kulüpteki sözleşme ve kadro planlamasına bağlı olduğu belirtilirken, olumsuz bir senaryoda sezon sonunda ayrılığın gündeme gelebileceği ifade edildi. Bu ihtimal doğrultusunda Fenerbahçe’nin, Lewandowski için masadaki seçeneklerden biri olabileceği vurgulandı.

FORVETE TAKVİYE PLANI

Fenerbahçe yönetiminin yaz transfer döneminde forvet hattına net bir takviye yapmayı planladığı biliniyor. Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin, bu doğrultuda temaslarını erkenden başlattığı kaydedildi.

Lewandowski ismi şu aşamada bir ihtimal olarak öne çıksa da, Fenerbahçe’nin yaz döneminde yıldız düzeyinde bir golcü transferi için güçlü bir hamle yapmaya hazırlandığı kulislerde konuşuluyor.