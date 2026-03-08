Fenerbahçe’den son dakikada muhteşem geri dönüş

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Samsunspor, 11. dakikada Marius Mouandilmadji’nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe bu gole kısa sürede karşılık verdi. Sarı-lacivertliler 15. dakikada Matteo Guendouzi’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi.

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Samsunspor ise 23. dakikada yeniden öne geçti. Mouandilmadji bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Samsunspor soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda konuk ekip savunma ağırlıklı bir oyun sergilerken Fenerbahçe beraberlik için baskı kurdu. Sarı-lacivertliler aradığı golü 89. dakikada buldu. Nene’nin golüyle skor 2-2’ye geldi.

Maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçe galibiyet golünü buldu. 90+5. dakikada Sidiki Cherif’in kaydettiği golle sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 57’ye yükseltirken, Samsunspor 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.