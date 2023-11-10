Fenerbahçe’den TFF’ye tepki

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki göstererek, "Tüm bu soru ve sorunlarda hakim olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi; Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır" dedi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır.

Bu tavır; sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır

Tüm bu soru ve sorunlarda Hakim olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi;

Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır.

Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz!

Türk futbolunda her şeyin tam da toplantı arka planınızda yer alan mesajda olduğu gibi

“adil, şeffaf ve tarafsız!” olması, ülkemize temiz futbolun nasip olması için tüm paydaşların münasip olması gerekir.

Kulüpler, takımlar, medya, futbolseverler ve tüm spor kamuoyuna soruyoruz;

Bu hedef için TFF münasip mi atılan adımlar yeterli midir?"