Fenerbahçe’den TFF’ye ziyaret: Hakem kararları için dosya sunuldu

Süper Lig’de son haftalara girilirken şampiyonluk mücadelesi sürerken, Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken bir adım geldi. Sarı-lacivertli yönetim, hakem kararlarına ilişkin hazırladığı dosyayla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, sezon başından bu yana oynanan maçlarda hem kendi karşılaşmalarında hem de Galatasaray maçlarında yaşandığı öne sürülen hakem hatalarını içeren görüntüleri federasyona sundu.

PERŞEMBE BİR ZİYARET DAHA YAPILACAK

Dosyada, özellikle puan kaybına yol açtığı belirtilen aleyhte kararların da yer aldığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Perşembe günü federasyona bir ziyaret daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Yönetimin bu görüşmede TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek, sezonun kalan bölümünde hakem yönetimine ilişkin taleplerini ileteceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin ayrıca, kalan 5 haftada daha şeffaf bir yönetim anlayışı talep ettiği ve VAR sisteminde her kulüpten bir gözlemcinin yer alması yönünde öneri sunacağı belirtildi.