Fenerbahçe’den VAR tepkisi: “Aynı hız bizim için yok”

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’a uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüpte hakem ve VAR kararlarına yönelik eleştiriler gündeme geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, maç sonrası yaptığı açıklamada yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek taraftarlardan özür diledi.

"HATALARDAN PUAN KAYBETTİK"

Oyunun büyük bölümünde iyi performans sergilediklerini ifade eden Torunoğulları, sonuca etki eden kararları eleştirdi.

VAR uygulamalarına dikkat çeken sarı-lacivertli yönetici, “Penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı VAR devreye girer miydi? Bu kadar hızlı bir inceleme olur muydu? Lig boyunca benzer pozisyonlarda puan kaybettik. Antalyaspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarında da benzer durumlar yaşadık. VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa, bizim için aynı hızda çalıştığını görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Torunoğulları ayrıca, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde federasyona resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

"BAŞVURUMUZU YAPTIK"

VAR odasında her iki kulübün de temsilcilerinin bulunmasını talep ettiklerini belirten yönetici, “VAR’daki konuşmaları ve görüntüleri görmek için hem bizim hem Galatasaray’ın temsilcileri olsun istiyoruz. Bunun için başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor maçındaki VAR kayıtları için de Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduklarını aktaran Torunoğulları, hakemlerle VAR arasındaki tüm iletişimin incelenmesini talep ettiklerini ifade etti.

Hakem yönetimi ve VAR uygulamalarının Türk futbolunda tartışma yarattığını dile getiren Torunoğulları şunları söyledi:

“Herkes hakemlerden ve VAR’dan şikayetçi. Sürekli konuşuyoruz ama bir çözüm üretilmiyor. Bu sorunu çözmesi gereken federasyondur. Hafta sonları futbol yerine hakemleri konuşuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.