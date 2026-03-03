Fenerbahçe’den veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama

Fenerbahçe, bazı dijital platformlarda kulüp taraftarlarına ait olduğu öne sürülen verilerin paylaşıldığına dair haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, iddialara konu edilen veri setinin kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını bildirdi. Açıklamada, paylaşıldığı belirtilen detaylı veri setinin kulüp bilgi sistemlerinde yer almadığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KULÜP KAYNAKLI DEĞİL"

"Bugün bazı dijital platformlarda, kulübümüz taraftarlarına ait olduğu iddia edilen birtakım verilerin 2024 yılında iş birliğini sonlandırdığımız üçüncü bir taraf kaynaklı bir sızıntı kapsamında paylaşıldığına dair haberler yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; iddialara konu olan veri seti kulübümüz sistemlerinden kaynaklı değildir. Paylaşımda belirtilen detaylı data seti bizim sistemlerimizde yer almamaktadır.

"TİTİZLİKLE İNCELENİYOR"

Ayrıca yapılan ilk teknik incelemelerde, kulübümüz bilgi sistemlerinde herhangi bir ihlal ya da yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıyla ilgili olabileceğine dair bilgiler tarafımızca da takip edilmekte olup, konu tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir.

Üyelerimizin ve taraftarlarımızın kişisel verilerinin korunması, kulübümüzün en temel önceliklerinden biridir. Süreç, ilgili birimlerimiz ve teknik paydaşlarımızla koordineli şekilde yürütülmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyu şeffaf biçimde bilgilendirilecektir."