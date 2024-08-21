Fenerbahçeli Becao'ya yeni talip: Avrupa'nın dev liginin ilgisi artıyor!

Fenerbahçeli başarılı bek Rodrigo Becao'ya İtalya'nın köklü kulüplerinden Torino'un ardından Atalanta da talip oldu.

İtalyan Tuttomercato Web haber sitesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'de ilk 11 şansı bulamayan Rodrigo Becao için Atalanta kulübünün satınalma posiyonlu kiralama teklifinde bulunabileceğini yazdı.

Bir dönem Udinese forması da giyen Becao'nun İtalyan Ligi'ni tanıması da, İtalyan kulüplerinin Becao'ya olan ilgisini artırmış durumda.