Fenerbahçeli eski futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

Fenerbahçeli eski futbolcu Ogün Altıparmak, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuğu döneminde kulüpte forma giyen ve yöneticilik yapan Ogün Altıparmak, aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.

85 yaşında hayatını kaybeden Altıparmak'ın cenazesi yarın saat 14.30’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii’nden ikindi vaktinde kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.