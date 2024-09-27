Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırı: Ayağından vuruldu

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, program çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Son günlerde Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle gündemden düşmeyen Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yorumcu olarak katıldığı programın çıkışında ayaklarından silahla vurulduğunu açıkladı.

Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.