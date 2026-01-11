Giriş / Abone Ol
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan'ın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Levent Mercan'ın arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Spor
  • 11.01.2026 19:38
  • Giriş: 11.01.2026 19:38
  • Güncelleme: 11.01.2026 19:41
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile oynadığı final maçında sakatlık geçiren Levent Mercan'ın arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Levent Mercan'ın Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 25 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

