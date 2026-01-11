Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan'ın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Levent Mercan'ın arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile oynadığı final maçında sakatlık geçiren Levent Mercan'ın arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Levent Mercan'ın Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 25 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.