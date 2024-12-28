Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao ameliyat oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Becao'nun ameliyatı yurt dışında yapıldı.

Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçiren 28 yaşındaki futbolcunun rehabilitasyon süreci başladı.

Geçmiş Olsun Becão



Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Fenerbahçe… pic.twitter.com/U43TAb2C6Z