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Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao ameliyat oldu.

Spor
  • 28.12.2024 16:58
  • Giriş: 28.12.2024 16:58
  • Güncelleme: 28.12.2024 17:02
Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao ameliyat oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Becao'nun ameliyatı yurt dışında yapıldı.

Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçiren 28 yaşındaki futbolcunun rehabilitasyon süreci başladı.

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