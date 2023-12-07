Fenerbahçeli futbolcu Tadic'ten Beşiktaş derbisi öncesi açıklama:

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sırp futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yendiklerini hatırlatan Tadic, "Son hafta iyi bir galibiyet elde ettik. Son maçın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var. Bu da bizler için iyi bir şey. Beşiktaş derbisine iyi bir şekilde çalışıyoruz. Neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak için takım olarak en iyisini yapacağız. Camiamız açısından da önemli bir maç olacak. Hem oynaması hem de izlemesi keyifli olacaktır. Üç puanı alabilmek için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağız" diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, sezona 19 maçlık galibiyet serisiyle girdiklerini anımsatarak, "O dönemlerde iyi bir ivmemiz vardı. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Formumuz da gittikçe artıyordu. Sonrasında sakatlıklar oldu. Özellikle aynı pozisyonda birçok sakatlık yaşadık. Bu da bizim oyun seviyemizi düşürdü. Biz, mazeret gösterecek insanlar değiliz ama takımda oynayan futbolculardan bazıları sakatlandığı zaman ritminizi ortaya koymada aksaklıklar yaşanabiliyor. Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Beşiktaş derbisinden de galibiyetle ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.