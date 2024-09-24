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Fenerbahçeli taraftar grubu, Ali Koç protestosu için İstanbul Valiliği'ne başvurdu

Fenerbahçe taraftar grubu Until the Grave, kulüp başkanı Ali Koç'u protesto edecekleri yürüyüş için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.

Spor
  • 24.09.2024 15:31
  • Giriş: 24.09.2024 15:31
  • Güncelleme: 24.09.2024 15:42
Fenerbahçeli taraftar grubu, Ali Koç protestosu için İstanbul Valiliği'ne başvurdu
Fotoğraf: @UntilTheGraveFB /Twitter (X)

Fenerbahçe taraftar grubu Until the Grave (UTG), kulüp başkanı Ali Koç'u protesto etmek için başvuruda bulundu.

Bugün İstanbul Valiliği'ne iletilen dilekçe, taraftar grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Valilik'ten izin çıkması halinde grup, 28 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Kadıköy Rıhtım'dan Söğütlüçeşme'deki Ülker Stadyumu'na kadar yürüyecek.

Dilekçede Ali Koç'a yönelik istifa sloganları atılacağı, siyasi bayrak veya slogan bulunmayacağı da bildirildi.

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a istifa çağrısı yapmıştı.

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