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Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 15:39
  • Giriş: 19.05.2024 15:39
  • Güncelleme: 19.05.2024 15:39
Kaynak: AA
Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın oynanacağı RAMS Park'a hareket etti.

Ülker Stadı'nın önünde erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertliler, önce üst aramasından geçirildi.

Taraftarlar daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle RAMS Park'a hareket etti.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, maçı statta takip edecek.

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