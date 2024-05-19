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Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbiye uğurladı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 16:57
  • Giriş: 19.05.2024 16:57
  • Güncelleme: 19.05.2024 16:57
Kaynak: DHA
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbiye uğurladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi takıma destek vererek stadyuma uğurladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Bu mücadele öncesinde Samandıra'da toplanan az sayıda sarı-lacivertli taraftar, takıma destek verdi.

Tezahüratlar eşliğinde tesislerden ayrılan sarı-lacivertli kafile, stadyuma doğru hareket etti.

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