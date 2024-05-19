Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbiye uğurladı
Kaynak: DHA
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi takıma destek vererek stadyuma uğurladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Rams Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.
Bu mücadele öncesinde Samandıra'da toplanan az sayıda sarı-lacivertli taraftar, takıma destek verdi.
Tezahüratlar eşliğinde tesislerden ayrılan sarı-lacivertli kafile, stadyuma doğru hareket etti.