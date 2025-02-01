Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini açıkladı.

Spor
  • 01.02.2025 22:17
  • Giriş: 01.02.2025 22:17
  • Güncelleme: 01.02.2025 22:19
Kaynak: DHA
Fenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

2021 yılından beri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Salih Dereli vefat etti.

Sarı-lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik.

2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli,

aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucularındandı.

Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür.

Mehmet Salih Dereli’ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır."

Galatasaray, Milanın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı
BirGün'e Abone Ol