Fenerbahçeli yöneticiden teknik direktör açıklaması: Sanıyorum ki yabancı olacak

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

CNBC-e'ye konuşan Hamdi Akın, "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!" dedi.

"BU BÜTÇELERDEN GERİYE DÖNÜŞ OLMAZ"

Futbol takımlarının astronomik hale gelen bonservis ve oyuncu maaşlarına ilişkin de konuşan Akın, şunları söyledi:

"Bu ekonomi Türkiye'de büyüdü. Galatasaray ve Fenerbahçe sayesinde büyüdü. Galatasaray bizim ebedi dostumuz ezeli rakibimiz. Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis bedeli ve 25 milyon euro maaş ödemesi çok sansasyon oldu. Bunlar artık çıtayı yükseltti. Biz isteseniz de istemeseniz de rekabet ettiğimiz kulüple aşık atmak zorundayız. Bu bütçelerden geriye dönüş olmaz. Bundan sonra çok zor."