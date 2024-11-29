Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 3 yıl sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı.

Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Chory'nin golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada golcü oyuncusu Dzeko'yla beraberliği yakaladı.

Maçın 78. dakikasında Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 85. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

Faslı futbolcu, Tadic'in pasında yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım; Twente ve Manchester United beraberliklerinin ardından AZ Alkmaar'a deplasmanda mağlup olmuştu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Slavia Prag deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 8'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

3 YIL SONRA PAYLAŞIM

Slavia Prag karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Youssef En-Nesyri, 3 yıl aradan sonra sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

Gol sevincinin fotoğrafını paylaşan En-Nesyri, paylaşımına "Allah'a şükür" notunu düştü.