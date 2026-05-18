Fenerbahçeliler Derneği’ni yakan çocukların ifadesi ortaya çıktı: "Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum"

Fenerbahçeliler Derneği’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 çocuk, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Elektrik Sokak’ta bulunan dernek binasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre pasaj içerisine giren iki çocuk, derneğin bahçe kısmındaki sandalye ve perdeleri çakmakla ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken dernek binasında maddi hasar meydana geldi.

Olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun pasaj içerisine girdikten sonra yangını çıkarıp kaçtıkları görüldü.

AİLELERİNE TESLİM EDİLDİLER

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu çocukların B.K. (12) ile M.Ç. (7) olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunan çocukların ifadeleri psikolog eşliğinde alındı.

İfadede B.K.’nin, “Ben Galatasaraylıyım, sevmiyorum Fenerbahçe’yi. O yüzden yaktım” dediği öğrenildi. İki çocuk, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.