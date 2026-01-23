Fenerbahçe’nin Ataşehir ihalesi sonuçlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ataşehir’de bulunan taşınmazına ilişkin ihale süreci tamamlandı.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre ihaleyi Durmaz Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat kazandı.

Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Ataşehir ihalesi 13,5 milyar TL bedelle sonuçlandı. Bu tutarın 10,8 milyar TL’sinin doğrudan Fenerbahçe’nin kasasına gireceği belirtildi.

İhalenin kulübün mali yapısı açısından önemli bir kaynak yaratması beklenirken, sürece ilişkin resmi kulüp açıklamasının ilerleyen günlerde yapılması öngörülüyor.