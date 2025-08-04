Fenerbahçe’nin Avrupa’daki muhtemel rakibi belli oldu
İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde Play-Off Turu’da Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kuraları, UEFA’nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde çekildi. 3’üncü Eleme Turu’nda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’nin rakibini elemesi halinde muhtemel rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi halinde Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-Off Turu’nda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 26-27 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçe, Play-Off Turu’na yükselmesi halinde ilk maçı sahasında oynayacak.
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki eşleşmeler şu şekilde:
Feyenoord - Fenerbahçe / Nice - Benfica
Rangers - Viktoria Plzen / Salzburg - Club Brugge
Ludogorets - Ferencvaros / Shkendija - Karabağ
Lech Poznan - Kızılyıldız / Dinamo Kiev - Pafos
Bodo/Glimt - Strum Graz
Celtic / Kairat Almaty - Slovan Bratislava
Basel / Malmö - Kopenhag