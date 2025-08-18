Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı

Fenerbahçe’de 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında başkanlık yapan iş insanı Ali Şen'in Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında 86 yaşındaki Şen’in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, en yakınlarını dahi tanımadığını ve konuşamadığını aktardı.

Ali Şen’in ailesi hastanede yanında bulunurken, oğlu Metin Şen “Yapabileceğimiz tek şey dua etmek” dedi.