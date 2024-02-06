Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın saat 20.45’te deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Fred ile Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Osayi Samuel kafilede yer almadı.

Fenerbahçe’nin 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi."