Fenerbahçe’nin hedefi Kadıköy'de tur atlamak

Spor Servisi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek. Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.