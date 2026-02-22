Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’ya karşı karnesi
Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı son 11 maçın 10’unu kazanarak rakibine karşı dikkat çeken bir üstünlük kurdu.
Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olmasıyla beraber önemi iyice artan karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler ekstra motivasyonla sahaya çıkacak.
Kanarya, rakibiyle oynadığı son karşılaşmalarda önemli bir üstünlük sağladı. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan son 11 maçın 10’unu kazanan Fenerbahçe, bu süreçte yalnızca sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
47 MAÇIN 38'İNİ FENERBAHÇE KAZANDI
Kadıköy’de oynanacak karşılaşma öncesinde istatistiklerin sarı-lacivertlilerden yana olması, Fenerbahçe’nin zirve yarışındaki iddiasını güçlendiren önemli veriler arasında yer alıyor.
İki takım arasında daha önce oynanan 47 maçın 38'ini Fenerbahçe kazandı. 5 karşılaşma berabere sona erdi, 4 maç ise Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.