Fenerbahçe’nin rakibi Rangers

Oktay EVSEN

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İskoçya temsilcisi Rangers FC oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşirken turu geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul’da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak. Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

RANGERS’I TANIYALIM

İskoçya Ligi’nde ezeli rakibi Celtic’in gerisinde kalan Rangers Avrupa Ligi’nde ise ilk 8’e kalma başarısı gösterdi. Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Rangers, 8’inci sırada yer aldı ve son 16’ya play-off turu oynamadan yükselme hakkı kazandı. Belçikalı teknik direktör Philippe Clement yönetimindeki İskoç ekibi ligde Celtic’in 13 puan gerisinde bulunuyor.

SON 16 EŞLEŞMELERİ

Avrupa Ligi’nde diğer son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

• Ajax-Eintracht Frankfurt

• Bodo/Glimt-Olimpiakos

• FCSB-Olympique Lyon

• AZ Alkmaar-Tottenham

• M.United-Real Sociedad

• Viktoria Plzen-Lazio

• Roma-Atletic

ATALANTA KAZANDI

Turnuvayı son olarak İtalyan ekibi Atalanta finalde Bayer Leverkusen’i mağlup ederek kazanmıştı.