Fenerbahçe’nin resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu

Fenerbahçe Kulübü, resmi sağlık sponsorunun Medicana Sağlık Grubu olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Voleybol takımlarımızın isim ve sağlık sponsoru olarak Fenerbahçemizin yanında olan Medicana Sağlık Grubu, 2025-26 sezonu itibarıyla Kulübümüzün tüm şubelerinin sağlık sponsoru olmuştur. Bu iş birliğimiz çerçevesinde; kulübümüzün bünyesinde bulunan tüm sporcularımızın sağlığı ve buna dair sorumluluklar, Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Medicana’nın güvencesine teslim edilmiştir. Deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile çalışan Medicana Sağlık Grubu’na tekrar ailemize hoş geldiniz diyor; tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır" denildi.