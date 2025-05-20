Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig’i ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti.

Sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada tamamladığı için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki eleme oynayacak.

Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda, sonrasında ise play-off'ta sahaya çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda mücadele edecek.

SERİ BAŞI OLMASI HANGİ ŞARTLARA BAĞLI?

Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi 21 Temmuz'daki kura çekiminin ardından belli olacak. Bu turda Fenerbahçe'nin rakipleri seri başı olması ya da olmaması durumuna göre değişiklik gösterecek.

Club Brugge'ün Belçika'da şampiyon olması, Salzburg'un da Avusturya'da 2. olmaması durumunda Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna seribaşı olarak katılacak.

Fenerbahçe'nin seribaşı olması durumunda muhtemel rakipleri şu şekilde:

Nice (Fransa)

Union SG (Belçika)

Viktoria Plzen (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan)

Fenerbahçe'nin seribaşı olmaması durumunda ise muhtemel rakipleri:

Benfica (Portekiz)

Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya)

Feyenoord (Hollanda)