Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki yıldız: Goretzka kim, nereli, kaç yaşında ve güncel piyasa değeri?

Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Leon Goretzka, Bayern Münih’teki başarılı kariyerinin ardından yeniden transfer gündeminin merkezine oturdu. Özellikle Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer almasıyla birlikte futbolseverler, “Goretzka kimdir, nereli, kaç yaşında ve piyasa değeri ne kadar?” sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı. İşte Alman yıldız hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

LEON GORETZKA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncularından biri olan Leon Christoph Goretzka, 6 Şubat 1995 tarihinde Almanya’nın Bochum kentinde dünyaya geldi. Güncel olarak 30 yaşında olan Goretzka, güçlü fiziği, oyun zekâsı ve maç içi temposuyla modern futbolun en etkili orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.

Bilgi Detay Doğum Tarihi 6 Şubat 1995 Yaş 30 Doğum Yeri Bochum – Almanya Uyruk Almanya Boy 1.89 m

LEON GORETZKA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Goretzka’nın ana pozisyonu Merkez Orta Sahadır. Bunun yanında On Numara ve Ön Libero bölgelerinde de görev yapabilmektedir. Sağ ayağını etkili kullanan yıldız futbolcu, hem hücum katkısı hem de savunma direnciyle iki yönlü orta saha profilinin en başarılı örneklerinden biridir.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Leon Goretzka, Bundesliga devi FC Bayern Münih forması giymektedir. Kulüp ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2018’de başlamış olup 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir. Son sözleşme uzatması ise 16 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Güncel Kulüp: Bayern Münih

Lig Seviyesi: Bundesliga – Almanya 1. Lig

Sözleşme Başlangıcı: 1 Temmuz 2018

Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2026

GORETZKA’NIN KARİYER BAŞARILARI

Leon Goretzka kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza attı:

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu – 1

– 1 Almanya Bundesliga Şampiyonluğu – 6

– 6 UEFA Süper Kupası – 1

– 1 Almanya Kupası – 2

– 2 Gol Kralı Ödülü – 1

Ayrıca Almanya Milli Takımı ile 67 maçta 15 gol atarak milli takım kariyerinde de önemli bir rol üstlenmiştir.

LEON GORETZKA’NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel verilere göre Leon Goretzka’nın piyasa değeri 15.00 milyon € olarak açıklanmıştır. Kariyerinin en yüksek piyasa değeri ise 10 Şubat 2021 tarihinde 70.00 milyon € olarak kaydedilmiştir.

Leon Goretzka, hem kulüp hem milli takım kariyerinde kazandığı başarılar, sahadaki çok yönlü performansı ve liderlik özellikleriyle dünya futbolunun seçkin orta sahalarından biri olmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin transfer gündemine girmesiyle birlikte yıldız futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği şimdiden büyük bir merak konusu.