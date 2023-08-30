Fenerbahçe’nin Twente maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçı için Hollanda’ya hareket etti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, Luan Peres, Emre Mor ve Miha Zajc’ın yanı sıra Samet Akaydin kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Alexander Djiku, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Fred Santos, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.