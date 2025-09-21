Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe’de yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un ardından kulübün yeni başkanı Sadettin Saran oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi 17:00'de sona erdi.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını verdi.

Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu attı.

Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.

Mevcut başkan Ali Koç ile yarışan Saran, üyelerden aldığı oylarla başkanlık koltuğuna oturdu. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun açıkladığı verilere göre, seçimde toplam 24 bin 800 oy kullanıldı.