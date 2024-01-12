Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Teknik Direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni gezdi ve yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Tesisler Teknik Direktör İsmail Kartal ile buluşan ve bir süre sohbet eden Bonucci, ardından oyuncularla tanıştı.

Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti.