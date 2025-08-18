Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe’ye Alman hakem

Ajans Haberleri
  • 18.08.2025 11:45
  18.08.2025 11:45
  • Güncelleme: 18.08.2025 11:45
Kaynak: İHA
Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı Benfica karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayacak. Bu mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Daniel Schlager olacak.
Müsabakada VAR’da Christian Dingert, AVAR’da da Johann Pfeifer yer alacak.

