Fenerbahçe’ye bir kötü haber daha: Sakatlar artıyor

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Antalyaspor karşılaşması öncesi hem diziliş hem de kadro planlamasında değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekipte, Nottingham Forest maçında uygulanan üçlü savunma düzeninin Antalya deplasmanında da devam etmesi bekleniyor.

ÜÇLÜ SAVUNMA DEVAM EDECEK

Tedesco’nun, Antalyaspor karşısında da 3’lü savunmayı tercih edeceği öğrenildi. Cezası nedeniyle bir önceki maçta forma giyemeyen Fred’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Anthony Musaba ile Mert Günok’un kadroya dahil edilmesiyle teknik heyetin hamle seçeneklerinin artacağı ifade edildi.

SAVUNMA HATTI NETLEŞİYOR

Antalyaspor karşısında kalede Tarık Çetin’in görev yapması bekleniyor. Üçlü savunma hattında Yiğit Efe, Guendouzi ve Mert Müldür’ün forma giyeceği belirtilirken, kanat beklerde Nelson Semedo ve Musaba’nın görev alması planlanıyor.

Orta sahada İsmail Yüksek ile Kante ikilisi öne çıkarken, Fred’in 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor. Hücum hattında ise Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi öngörülüyor.

NENE KADRODA YOK

Fenerbahçe’de sakatlar listesine son olarak Nene eklendi. Nottingham Forest maçında kasık bölgesine aldığı darbe sonrası ağrıları devam eden Malili futbolcunun, Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer almasının zor olduğu öğrenildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ederson, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü’nün tedavileri sürüyor. Sağlık heyetinin, bu oyuncuların sahalara dönüş sürecini hızlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.