Fenerbahçe’ye Marco Asensio şoku: Gaziantep maçında kadroda yok
Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna Marco Asensio alınmadı. Teknik ve sağlık ekibinin, yıldız oyuncuyu riske etmemek için dinlendirme kararı aldığı belirtildi.
Kaynak: Spor Servisi
Sarı-lacivertli kulübün teknik ve sağlık ekibinin yaptığı değerlendirme sonucunda, İspanyol futbolcunun riske edilmemesi için dinlendirilmesine karar verildiği öğrenildi.
SAMSUN MAÇINDA OYNAYACAK
Asensio’nun, Süper Lig’in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olması bekleniyor.
Sezon başından bu yana takımın önemli hücum seçeneklerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta görev aldı. Asensio söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken 10 da asist yaptı.