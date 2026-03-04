Fenerbahçe’ye Marco Asensio şoku: Gaziantep maçında kadroda yok

Fenerbahçe’de Marco Asensio, Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli kulübün teknik ve sağlık ekibinin yaptığı değerlendirme sonucunda, İspanyol futbolcunun riske edilmemesi için dinlendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

SAMSUN MAÇINDA OYNAYACAK

Asensio’nun, Süper Lig’in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olması bekleniyor.

Sezon başından bu yana takımın önemli hücum seçeneklerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta görev aldı. Asensio söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken 10 da asist yaptı.