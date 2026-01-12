Fenerium Yağmurluk Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL? Süper Kupa Final Maçında Dağıtılan Yağmurluk Satışa Çıktı

Fenerbahçe taraftarlarının son dönemde en çok merak ettiği ürünlerin başında Fenerium yağmurluk geliyor. Özellikle Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa final maçında tribünlerde taraftarlara dağıtılan yağmurluklar, kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu gelişmenin ardından Fenerium yağmurluk fiyatı ne kadar, Fenerbahçe yağmurluk kaç TL ve Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı soruları taraftarların gündemine oturdu. İşte Fenerium yağmurluklarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

FENERBAHÇE YAĞMURLUKLARI NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

Fenerbahçe taraftar ürünleri arasında yer alan yağmurluklar, özellikle yağışlı havalarda tribün konforu sağlamasıyla öne çıkıyor. Şık tasarımı, kulüp renkleri ve lisanslı ürün olması nedeniyle Fenerium yağmurluklar, sadece maç günlerinde değil günlük kullanımda da tercih ediliyor.

Son olarak Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa maçında tribünlerde ücretsiz olarak dağıtılan yağmurluklar, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve satış durumu merak konusu oldu.

FENERBAHÇE YAĞMURLUK FİYATLARI NE KADAR?

Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin, stadyumda taraftarlara dağıtılan özel yağmurluklar için önemli bir bütçe ayırdığı açıklanmıştı. Bu durum, ürünlerin kalitesi ve dayanıklılığına da yansıdı.

Resmî kaynaklardan edinilen bilgilere göre:

Fenerbahçe yağmurluk fiyatı: 249,90 TL

Su geçirmez kumaşı, dayanıklı yapısı ve uzun ömürlü kullanımıyla dikkat çeken bu yağmurluklar, lisanslı ürün kategorisinde yer alıyor. Fiyat-performans açısından taraftarlar tarafından makul bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

FENERİUM YAĞMURLUK FİYATI NE KADAR?

Fenerbahçe’nin lisanslı ürün mağazası olan Fenerium, yağmurluk modelleriyle taraftarların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem online mağaza hem de Türkiye genelindeki fiziksel Fenerium şubelerinde satışa sunulan ürünler, özellikle son dönemde artan yağışlarla birlikte öne çıkıyor.

Resmî açıklamalara göre:

Fenerium yağmurluk fiyatı: 249,90 TL

Fenerbahçe arması taşıyan bu yağmurluklar; hafif yapısı, kaliteli kumaşı ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca farklı beden seçeneklerinin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen özel tasarım ve limited edition modeller, koleksiyon yapmak isteyen taraftarlar için de cazip bir alternatif sunuyor.

GS–FB SÜPER KUPA MAÇINDA DAĞITILAN YAĞMURLUK SATIŞA ÇIKTI MI?

Turkcell Süper Kupa finalinde, Fenerbahçe yönetimi tarafından tribünlerde taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılan yağmurluklar, karşılaşmayı izleyen binlerce kişi tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bu gelişmenin ardından "GS–FB Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?" sorusu gündeme geldi.

Kulüp yetkilileri ve Fenerium kaynaklarından yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu yağmurluklar özel bir organizasyon kapsamında sınırlı sayıda üretilerek yalnızca stadyumda dağıtıldı. Bu nedenle birebir aynı ürünün satışa sunulması planlanmıyor.

Ancak taraftarlar için benzer tasarıma sahip Fenerbahçe yağmurluk modellerinin, Fenerium mağazalarında ve online satış kanallarında temin edilebildiği ifade ediliyor.

Fenerium yağmurluk fiyatı ne kadar?

Fenerium yağmurluk fiyatı resmî bilgilere göre 249,90 TL olarak belirlenmiştir.

Fenerbahçe yağmurluk kaç TL?

Fenerbahçe lisanslı yağmurlukların satış fiyatı 249,90 TL’dir.

Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluk satışa çıktı mı?

Hayır. GS–FB Süper Kupa finalinde dağıtılan yağmurluklar sınırlı sayıda üretilmiş olup satışa sunulmamıştır.

Benzer Fenerbahçe yağmurlukları nereden alınabilir?

Benzer tasarıma sahip Fenerbahçe yağmurlukları, Fenerium mağazaları ve online satış kanallarından temin edilebilir.