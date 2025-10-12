Fenomen davasında Varank iddiası

Kamuoyunda ‘Fenomenler operasyonu’ olarak bilinen davanın ilk duruşması 29 Eylül’de Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkında 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 51 şüpheli için ise delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 19’u tutuklu toplam 26 sanık 29 Eylül’de ilk kez hâkim karışına çıktı.

İddianamede, Neslim Güngen’in güzellik merkezine gittikten sonra vücutlarında yanık, enfeksiyon ve yaralar gibi kalıcı sorunlar meydana gelen mağdurlar da soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. Mağdurların iddianamede yer alan ifadelerinde, yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi oldukları görüldü. Savcı tarafından yapılan değerlendirmede, örgütün sahte kalfalık ve usta öğretici belgeleri ile eğitim düzeyi yeterli olmayan personel çalıştırarak, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan sahte belgelerle kayıt dışı kullanılan cihazlar sonrasında halk sağlığını tehlikeye attığı ve bu sayede örgütün haksız kazanç sağladığı belirtildi.

VARANK İLE GÖRÜŞTÜM

Neslim Güngen mahkemede, “Brezilya’da ödül almış bir kadınım, alkışlanmam gerekirken şu an burada haksız yere yargılanıyorum” derken eşi İnanç Güngen ise şunları söyledi: “Ng Özel Sağlık Şirketi’nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum, Sağlık Bakanlığı’nın şartlarını tamamen yerine getiriyoruz, ben bu iş yerini Sanayi Bakanı (Dönemin Bakanı Mustafa Varank) ile görüşerek açtım. Suçlamaları kabul etmiyorum… Evime tahliye kararı geldi, benim artık evim de yok. Mal varlığıma da tedbir koyulmuştur… Benim sadece otoparkımda 40 milyonluk arabalarım vardır, arabalarıma el konulmuştur, altı aylık birikmiş kiramızı eşimin avukatı yatırmıştır, kira borcu yatırıldıktan yedi gün sonra tutuklandık.”

HÂKİMLERE BEDDUA ETTİ

Öte yandan mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken Neslim Güngen’in mahkeme heyetine yönelik, “Yazıklar olsun, makamlar geçicidir, haysiyetler kalıcıdır, bana yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin" dediği de tutanak altına alındı. Duruşma 7 Ocak’a ertelendi.